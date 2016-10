Militares tem ‘QG’ para eleições em São Gonçalo

02/10/2016 às 11:43h Enviado por: Rennan Rebello





As tropas militares já estão nas ruas. A exemplo do que ocorre na capital e outras oito cidades fluminenses, São Gonçalo e Niterói receberam forças militares para reforçar a segurança hoje, quando milhares de eleitores irão às urnas escolher os novos representantes nas esferas municipais. O presidente da Câmara de SG, Dynei Marins, cedeu o espaço do Poder Legislativo, na Praça do Zé Garoto, aos militares, que o usarão hoje como uma espécie de ‘QG’.

Em Brasília, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Gilmar Mendes, disse ontem que os eleitores devem ir votar sem medo neste domingo porque todas as providências para garantir a segurança foram tomadas. “A condição básica do voto é exatamente a liberdade de fazer a escolha. Temos realmente preocupação com esse quadro de segurança, mas tomamos todas as providências”, disse.