Acusado de assalto é baleado por policial

02/10/2016 às 11:25h Enviado por: Rennan Rebello

Acusado de tentar roubar o carro de um policial, Marlon de Souza, de 20 anos, acabou sendo baleado pela vítima, em Itaipu, na Região Oceânica de Niterói, na noite de sexta-feira.



Segundo o policial, ele estava chegando em casa quando notou que um veículo suspeito estava rodando pelas ruas do bairro. Ele contou também que parou o carro na porta da garagem, quando de repente, o veículo parou atrás do dele, e dois homens armados o surpreenderam. No mesmo instante, ele disparou. Um tiro acertou um dos rapazes e o outro assaltante conseguiu fugir. O ferido foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado ao Hospital Estadual Azevedo Lima (Heal), no Fonseca. O caso foi registrado na 77ª DP (Icaraí) como tentativa de assalto.