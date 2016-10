Violência muda hábitos em rua de São Gonçalo

02/10/2016 às 11:20h Enviado por: Rennan Rebello

Por medo de assaltos, moradores instalam cerca ‘navalhada’ Foto: Sandro Nascimento

Por Renata Sena





Ficar cercado por grades deveria ser exclusividade de quem ‘deve’ à Justiça. Mas atualmente se transformou em medida de segurança para moradores da Rua Vereador Clemente de Souza e Silva, no Zé Garoto, em São Gonçalo, que por medo de assaltos, estão instalando enormes portões gradeados e transformando ruas em pequenos condomínios cercados, filmados e protegidos com cerca elétrica ou navalhada.







Contudo, nem todo o apetrecho tecnológico tem garantido a paz de quem mora na redondeza da Praça Zé Garoto. “Todos os dias temos assaltos a mão armada e furtos aqui na rua. As câmeras flagram, constantemente, pessoas perdendo seus pertences. A gente reza até pra conseguir chegar no portão. Quando atravesso minha grade, me sinto aliviada”, contou uma moradora. Segundo outro morador da região, um funcionário público de 41 anos, a Rua Vereador Clemente está se transformando também em local de encontro para usuário de drogas. “Qualquer hora do dia você vê gente usando drogas por aqui. São jovens com uniformes escolares, funcionários de empresas na hora do almoço. Criamos até um grupo de whatsapp para trocarmos informações e alertarmos os moradores que precisam circular na nossa rua”, falou o morador.





Tentando chamar a atenção das autoridades, um abaixo assinado está circulando no bairro. O intuito é pedir mais segurança para o local.





No entanto, o medo de moradores do Bairro Zé Garoto circula entre todos os gonçalenses. Segundo dados do Instituto de Segurança Pública (ISP) do estado Rio de Janeiro, cerca de 82 pessoas foram roubadas ou furtadas por dia durante o mês de agosto, no Município. Isso significa que a cada hora, mais de três (3,4) pessoas tiveram seus pertences levados por criminosos em São Gonçalo.