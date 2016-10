Polícia Militar encontra corpo de adolescente

02/10/2016 às 11:28h Enviado por: Rennan Rebello

Os policiais da 126ª DP (São Pedro da Aldeia) investigam a morte de um adolescente no bairro Baixo Grande, em São Pedro da Aldeia. Com marcas de tiros, a vítima foi encontrada no início da manhã de ontem em uma rua ao lado da ponte da Ponta do Ambrósio.



Baseados em denúncias feitas por moradores, policiais do 25ºBPM (Cabo Frio) encontraram o cadáver e permaneceram no local até a perícia realizada por uma equipe do Instituto de Criminalística Carlos Éboli (ICCE). O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico legal (IML) de Araruama e caso não haja reconhecimento oficial no prazo de dez dias, será sepultado como indigente. A perícia constatou que disparos atingiram o tórax e a cabeça da vítima.

Os policiais militares receberam informações de moradores que tiros foram ouvidos por volta das 4h de ontem. No local, circulou a informação de que a vítima seria moradora da Praia do Siqueira, em Cabo Frio. Os policiais da delegacia de São Pedro da Aldeia tem inicialmente trinta dias para concluir o inquérito.