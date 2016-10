Tráfico adota roupas e táticas de guerrilha

01/10/2016 às 11:55h Enviado por: Samuel Castro

Bandidos do Salgueiro estão usando roupas camufladas Foto: Divulgação

Por Thuany Dossares

Não é de hoje que traficantes do Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, posam para fotos para ostentar seu poderio bélico. No entanto, dessa vez, o que chamou atenção da polícia foi que os criminosos mostraram que estão aderindo a táticas de guerrilha e vestindo roupas camufladas. Segundo o delegado Fabrício Oliveira, da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core), as roupas camufladas que os traficantes estão usando na imagem são conhecidas como “roupa ghillie”. Esses trajes costumam ser utilizados por atiradores militares que buscam se camuflar em ambientes de mata.



“Isso demonstra que cada vez mais os narcotraficantes estão se preparando para o confronto com a polícia, utilizando táticas de guerrilha, barricadas, armas de guerra e, agora, roupas ghillie”, comentou Fabrício.

Além do traje de disfarce, os bandidos também ostentam armas de grosso calibre. Na foto, é possível ver os traficantes portando fuzis, um deles inclusive equipado com luneta.

Nas imagens, ainda pode-se observar que as armas são personalizadas, tendo o desenho de uma coroa, em referencia a Antônio Hilário Ferreira, o Rabicó ou Coroa - chefe do tráfico na comunidade. O Complexo do Salgueiro é considerado um dos principais redutos do Comando Vermelho e vem se tornando abrigo de lideranças da facção criminosa.