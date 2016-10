Acusado de extorquir mototaxistas ‘borra as calças’ ao ser preso pela DH

01/10/2016 às 11:45h Enviado por: Samuel Castro

Diego foi flagrado cobrando pedágio a mototaxistas de Vista Aleg Foto: Sandro Nascimento

Preso desde o final de agosto, Rodrigo Jaccoud, o Robozinho, de 37 anos - chefe do tráfico nas comunidades do Plano, Baixadinha, Barreira, em Monjolos, São Gonçalo - perdeu mais um ‘homem de confiança’, na tarde de quinta-feira. Diego Henrique Quintanilha, de 29 anos, foi preso em flagrante por agentes da Divisão de Homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo no momento em que cobrava uma espécie de ‘pedágio’ dos mototaxistas que atuam na região.



Apesar de agir com truculência com as vítimas, e prometer espancar quem não pagasse a taxa semanal de R$ 144, o criminoso acabou defecando nas calças ao ser surpreendido pelos policiais. O acusado vai responder pelo crime de extorsão.

O grupo liderado por Robozinho é investigado por agentes da DH desde a morte do subtenente da PM Cláudio Souza Santos, 53, no interior de um dos prédios do conjunto habitacional Minha Casa, Minha Vida, no Mundel, em maio. Além de identificar todos os envolvidos no crime, entre eles o próprio Robozinho, os policiais descobriram que os traficantes cobravam ‘aluguel’ dos moradores do condomínio popular e uma espécie de pedágio do transporte alternativo da região, conforme OSG divulgou com exclusividade.

O único integrante da quadrilha que ainda continua foragido é Edilon Amâncio Corrêa, o Dilon, braço-direito de Robozinho. Quem tiver informações que auxiliem na prisão do acusado, pode pode ligar para a DH, no 2717-2490 ou 2717-2838.