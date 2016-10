Polícia investiga assassinatos em diferentes bairros de Niterói e SG

01/10/2016 às 11:20h Enviado por: Samuel Castro

Corpo carbonizado foi encontrado em carro, no Engenho do Mato Foto: Divulgação

Agentes da Divisão de Homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo investigam duas mortes, ocorridas entre a manhã e tarde de ontem, em bairros de São Gonçalo e Niterói.



Pela manhã, no Engenho do Mato, Região Oceânica de Niterói, o corpo de uma pessoa foi encontrado carbonizado dentro de um carro, na Rua São Sebastião, na localidade conhecida como Caminho de Darwin. O cadáver foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) do Barreto.

À tarde, no bairro Patronato, em São Gonçalo, um pedreiro, de 40 anos, foi assassinado a tiros, na Travessa 17 de Outubro, a poucos metro de sua casa. Ele era oriundo da Bahia e estava morando no local há poucos meses.