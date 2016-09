Vigilante é morto a tiros ao reagir a assalto no Raul Veiga

30/09/2016 às 11:50h Enviado por: Samuel Castro

Bruno havia acabado de sair de casa quando foi abordado por homens armados na Rua Júpiter Foto: Sandro Nascimento

Por Daniela Scaffo

O vigilante Bruno dos Santos Alves, de 32 anos, foi morto a tiros ao reagir a uma suposta tentativa de assalto, no bairro Raul Veiga, em São Gonçalo, na madrugada de ontem.



Segundo a polícia, Bruno, que também trabalhava como mototaxista, havia acabado de sair de casa, na Rua Júpiter, para pegar um passageiro quando foi abordado pelos criminosos, a menos de 20 metros de sua residência. Ele teria tentado reagir à abordagem e acabou atingido por cinco tiros. Os bandidos fugiram sem lavar nada.

O vigilante chegou a ser socorrido por vizinhos e encaminhado ao o Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), no Colubandê, mas não resistiu aos ferimentos.

Muito abalados com o crime, familiares de Bruno, que preferiram não se identificar, afirmaram que ele era muito querido no bairro e não tinha inimigos. “Ele não tinha inimizades. Ajudava muita gente no bairro e todo mundo gostava muito dele. Perdemos as contas de quantas pessoas já vieram aqui em casa hoje para se solidarizar pelo ocorrido”, comentou um parente da vítima.

O caso foi registrado inicialmente na 74ªDP (Alcântara), mas será encaminhado para a Divisão de Homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo.