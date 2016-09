Acusado de matar PM em SG deixa delegacia pela porta da frente

30/09/2016 às 11:00h Enviado por: Samuel Castro

Advan foi preso por policiais militares na Favela da Lodial Foto: Luiz Nicolella

Por Renata Sena

Acusado de matar o subtenente da PM Roterdan Jayme Baptista, de 42 anos, na Favela da Lodial, no Boaçu, em agosto desse ano, Advan Moraes Bento, 24, foi capturado por policiais do 7ºBPM (São Gonçalo), na tarde de ontem, no Porto do Rosa, em São Gonçalo. No entanto, graças à lei eleitoral que impede o cumprimento de mandados de prisão cinco dias antes das eleições e dois dias após pleito, o foragido deixou a delegacia pela porta da frente.



O acusado foi encaminhado à Divisão de Homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo, onde o agentes constataram que ele estava em dia com a Justiça Eleitoral, embora estivesse com mandado de prisão pendente por homicídio.

Familiares do jovem afirmam que ele é inocente. No entanto, a polícia diz que há indícios suficientes sobre o envolvimento dele no crime. “Hoje, ele vai deixar a delegacia como foragido e não podemos fazer nada. Temos que cumprir a lei, mesmo não concordando”, comentou o delegado Fábio Barucke.