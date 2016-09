Alunos da Faculdade de Formação de Professores sofrem com assaltos diários

29/09/2016 às 12:41h Enviado por: Thiago Soares

Medo ronda campus da Uerj em São Gonçalo Foto: Alex Ramos

Um local que deveria passar tranquilidade e conhecimento está virando um reduto de medo e insegurança. Alunos da Faculdade de Formação de Professores (FFP), localizada no Patronato, em São Gonçalo, estão sofrendo diariamente com ações de bandidos na saída das aulas e também no entorno dos prédios.





Segundo informações dos estudantes, os assaltos se concentram mais nos turnos da tarde e da noite, principalmente nos pontos de ônibus próximos. Vítima dos criminosos há duas semanas, um estudante de 18 anos, que preferiu não se identificar, do 1º período de Letras, contou como aconteceu com ele.





"Eu tinha acabado de chegar, ainda era dia. Desci naquele ponto de ônibus na frente na faculdade e neste meio tempo apareceu uma moto, com dois homens armados. A única coisa que pedem é o celular. Depois eles sumiram", disse.





Tentando evitar o números de casos, até os professores estão usando do bom senso. Um aluno de Biologia, Hugo Ramalho, de 21 anos, contou que muitos deles, que dão os últimos tempos de aula, estão liberando a turma mais cedo para que o risco diminua.





"É uma tentativa. Se todos liberarem as classes mais cedo e todas juntas, pode ser que iniba. Pois seriam muitos alunos saindo juntos daqui", disse.





Rodeada por comunidades comandadas pelo tráfico, principalmente o Morro do Feijão, a FFP acaba ficando em meio a confrontos armados rotineiramente. E são neste momentos que os alunos dizem observar um maior policiamento no local.





"Quando acontece alguma coisa aqui na comunidade, diversos policiais fazem patrulhamento por aqui. Isso poderia ser uma rotina, pois dá uma boa sensação de segurança. Contudo, um ou dois dias depois tudo volta ao normal e eles desparecem", disse Hugo.