Menor ‘roda’ com granada em SG

29/09/2016 às 11:55h Enviado por: Samuel Castro

Adolescente também estava com carro roubado e maconha Foto: Divulgação

Um adolescente, de 16 anos, foi apreendido por policiais do 12ºBPM (Niterói) com granada e drogas, no início da manhã de ontem, no Morro do Castro, no bairro Tenente Jardim, em São Gonçalo. Na ação, um carro foi recuperado.



PMs do Grupamento de Ações Táticas informaram que realizavam patrulhamento de rotina pela comunidade quando tiveram a atenção voltada para um veículo Prisma branco, placa KXC-7142, que estava estacionado na Rua Doutor March.

Durante a abordagem, os militares encontraram o menor ao volante com uma granada, um tablete de um quilo de maconha, 144 cápsulas de cocaína e rádio comunicador.

O rapaz foi encaminhado para a 73ªDP (Neves), onde o caso foi registrado.