Preso após confronto no Barreto

29/09/2016 às 11:40h Enviado por: Samuel Castro

Luan foi flagrado com pinos de cocaína no Morro dos Marítimos Foto: Sandro Nasicmento

Luan Farias Fernandes, de 18 anos, foi flagrado com drogas por policiais do 12ºBPM (Niterói), na manhã de ontem, no Barreto, Zona Norte de Niterói.



Militares do Patrulhamento Tático Móvel (Patamo) Largo da Batalha contaram que foram até o Morro do Marítimos para realizar uma operação de combate ao tráfico de drogas, quando foram recebidos a tiros pelos criminosos.

Após o breve confronto, os PMs foram informados que um grupo de traficantes estaria escondido numa casa na Rua D. No imóvel, os agentes encontraram Luan com 256 pinos de cocaína e rádio comunicador.

Ele foi encaminhado para a 76ªDP (Niterói), onde o caso foi registrado.