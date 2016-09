Dupla é presa com arma, drogas e objetos roubados

29/09/2016 às 11:20h Enviado por: Samuel Castro

Menores foram flagrados com o material numa casa, em Itaboraí Foto: Divulgação

Dois menores foram flagrados por policiais do 35ºBPM (Niterói) com arma e drogas, na tarde de terça-feira, no bairro Apolo II, em Itaboraí.

Agentes do Serviço de Inteligência (P-2) e do Patrulhamento Tático Móvel foram até a Favela da Beira Rio para verificar uma denúncia que informava a localização de suspeitos de envolvimento na morte do PM reformado José Ricardo Guimarães Costa, conhecido como capitão Guimarães, de 49 anos, no último domingo, na Reta Velha.

Em uma casa na Rua Alcebíades da Rocha, os PMs surpreenderam dois menores, de 16 e 17 anos. No imóvel, os militares ainda apreenderam uma espingarda calibre 36, 29 trouxinhas de maconha, 13 relógios, seis cartões de Rio Card, 25 cartões de memória, mochilas e celulares.

Segundo os policiais, os rapazes confessaram integrar o tráfico de drogas das comunidades do Beira Rio e da Viúva. Um dos adolescentes ainda teria confessado ser autor de vários roubos a transeuntes e a comércios locais. O caso foi registrado na 71ªDP (Itaboraí).