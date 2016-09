Vigia teria sido morto pelo tráfico em SG a mando da própria sobrinha

28/09/2016 às 11:40h Enviado por: Samuel Castro

Dione sumiu dia 15, quando Gizelle e casal tramaram o crime Foto: Sandro Nascimento

Três pessoas suspeitas de envolvimento no desaparecimento e morte do vigia Dione dos Santos Carneiro, de 45 anos, foram presas por agentes da Divisão de Homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo, na tarde de segunda-feira.

Entre os acusados está a sobrinha da vítima: Gizelle de Souza Alves, 33. Ela e um casal de amigos, Davidson Silva Oliveira, o Jiraia, e Juliana Viana Barreto da Silva, 32, tiveram a prisão decretada pela 4ª Vara Criminal de São Gonçalo. Segundo agentes do Setor de Descoberta de Paradeiros da DH, todos confessaram o crime, que teria sido motivado por uma briga de família.



Em depoimento, Gizelle disse que participava de uma sessão espírita quando revelou ao seu guia espiritual, Jiraia, o desentendimento com o tio. Quando seguia para casa, os três resolveram procurar traficantes do Anaia para resolver o problema.

Na madrugada do último dia 15, Dione foi chamado por dois criminosos no portão de casa, em Santa Izabel, e levado para o Anaia, onde acabou executado. O corpo ainda não foi encontrado. “Estamos apurando detalhadamente o motivo dessa briga familiar. Os traficantes envolvidos no crime serão identificados e iremos fazer incursões no Anaia até encontrarmos o corpo da vítima”, enfatizou o delegado Gabriel Poiava, responsável pelas investigações.