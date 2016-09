Menor se joga em valão para fugir de linchamento

28/09/2016 às 11:20h Enviado por: Samuel Castro

Rapaz é acusado de roubo Foto: Divulgação

Acusado de participar de um arrastão em Niterói, um adolescente, de 14 anos, foi linchado por populares após roubar uma motocicleta, na Rua Indígena, no Ponto Cem Réis. Para tentar escapar das agressões, o rapaz se jogou no valão e precisou ser resgatado por policiais do 12ºBPM (Niterói). Seus comparsas conseguiram fugir depois de se envolverem num acidente de trânsito.

Segundo a polícia, o menor foi capturado pela população ao cair com a motocicleta roubada na mesma rua. Inconformados com o crime, populares agrediram o adolescente com paus, pedras e socos. Até uma bicicleta foi jogada contra o jovem. Bastante ferido, o adolescente se jogou no valão e aguardou a chegada dos PMs. Ele foi encaminhado para o Hospital Estadual Azevedo Lima (Heal), no Fonseca, onde recebeu atendimento médico.



O caso foi registrado na Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) de Niterói.