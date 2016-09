‘Fat Family’ e mais 2 ‘chefões do pó’ são mortos no Salgueiro

27/09/2016 às 11:25h Enviado por: Samuel Castro

Na operação, agentes aprenderam três fuzis, drogas e recuperaram dois automóveis roubados Foto: Leonardo Ferraz

Por Thuany Dossares

Considerado um dos criminosos mais procurados do estado, Nicolas Labre Pereira de Jesus, o Fat Family, de 28 anos, foi morto durante confronto entre agentes da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) e traficantes, no Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, no início da manhã de ontem.



Além dele, outros dois chefões do tráfico em comunidades de São Gonçalo, Wallace José Fernandes Melo, o JR, de 23 anos - líder da venda de drogas no Complexo do Miriambi - e Bruno Cesar de Souza Pereira, o Danado, da Favela da 40, no Boaçu, também acabaram mortos durante a ação. Segundo a polícia, Luís Fernando Rodrigues de Souza, o Nando do Anaia, 29, teria sido baleado no confronto, mas conseguiu fugir. Eles seriam os responsáveis pela segurança de Fat Family. Com o bando, foram apreendidos três fuzis e grande quantidade de drogas.

O delegado Fabrício Oliveira, titular da Core, contou que a operação foi deflagrada com o objetivo de capturar o criminoso, que estaria escondido numa área de mata, em Itaoca. Por volta das 6h30, com o auxílio de um helicóptero e três veículos blindados, 30 agentes seguiram para a localidade, onde foram recebidos a tiros. Após intenso confronto, Fat Family, JR e Danado foram encontrados mortos na mata.

Na ação, três fuzis - dois AKs-47 e outro calibre 5.56 equipado com luneta - foram apreendidos, junto com drogas e material para endolação. Os agentes ainda recuperaram um veículo Fiat Ideia dourado e um Renault Sandero branco, que estariam sendo usados por Fat Family e seus soldados. Os carros foram levados para o Pátio Legal de Deodoro, na Zona Oeste do Rio. “

Há cerca de um mês começamos a fazer um monitoramento do Fat Family e sabíamos que ele estava se escondendo numa casa em Itaoca. Essa operação foi feita baseada numa informação detalhada e precisa. Tínhamos detalhes da movimentação dele, além da certeza de que ele estaria lá e havia dormido na casa de domingo pra segunda. Também tínhamos a informação de que ele sempre estava escoltado por seguranças armados. Hoje, ele estava com quatro homens, todos portando fuzis”, esclareceu o delegado.

Luto forçado - Por conta do intenso tiroteio, uma comemoração de alunos e professores da Escola Municipalizada Professora Niuma Goulart Brandão, no Salgueiro - primeira colocada do município no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb 2015) - teve que ser interrompida. Em represália à morte dos criminosos, traficantes da Favela da Ipuca, que faz divisa com o Salgueiro, ordenaram o fechamento do comércio da região. A inauguração de uma creche municipal no bairro também teve que ser adiada por determinação dos bandidos. Situação semelhante ocorreu nos bairros Vila Três, Jardim Miriambi, Bandeirantes e Amendoeira. Comerciantes tiveram que fechar as portas mais cedo em luto pela morte de JR. As ruas da região ficaram completamente desertas ainda no início da noite. Nos bairros do Catete, Glória e Flamengo, na Zona Sul do Rio, onde Fat Family controlava a venda de drogas, os comércios também foram fechados por ordem do tráfico.

Recordando - Fat Family estava sendo procurado pela polícia há cerca de três meses. No dia 19 de junho, ele foi resgatado do Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro do Rio, por 15 homens fortemente armados de fuzis, granadas e pistolas. Ligado à facção Comando Vermelho (CV), ele era irmão de Marcos Antônio Firmino da Silva, o My Thor, um dos chefões do grupo criminoso, preso na Penitenciária Federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte.