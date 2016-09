Capitão Guimarães é sepultado em Itaboraí

27/09/2016 às 11:00h Enviado por: Samuel Castro

Mais de 450 pessoas se despediram do político ontem Foto: Julio Diniz

Mais de 450 pessoas estiveram presentes no sepultamento do corpo do PM reformado José Ricardo Guimarães, 49, no Cemitério Parque da Paz, em Itaboraí, na tarde de ontem. Coordenador de campanha do prefeito de Itaboraí, Helil Cardozo (PMDB), candidato à reeleição, Capitão Guimarães foi morto durante uma caminhada política, no início da tarde de domingo, na comunidade da Reta Velha, em Itaboraí.



“Era um amigo de longa data e que foi vereador junto comigo. É muito difícil para mim essa perda”, comentou Helil.

Familiares e amigos de capitão Guimarães preferiram não comentar o caso. Carregado pelas mãos de seus amigos, o caixão foi coberto com a bandeira do Brasil.

Agentes da Divisão de Homicídios investigam o caso.