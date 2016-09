Polícia Federal prende onze pessoas pela Operação Bozzini

26/09/2016 às 13:23h Enviado por: Thiago Soares

Polícia Federal prende 11 pessoas em operação no Rio Foto: Leonardo Ferraz

A Polícia Federal iniciou, na manhã de hoje, a Operação Bozzini, com o objetivo de desarticular uma organização criminosa que atua no furto e na receptação de equipamentos de diagnósticos médicos. Pela ação, 13 mandados de prisão preventiva e 28 de busca e apreensão nos municípios do Rio de Janeiro, Nova Iguaçu, Queimados, Duque de Caxias e São João de Meriti foram expedidos. Até às 12h30, 11 pessoas haviam sido presas.





Segundo informações da Polícia Federal, as investigações mostraram que os criminosos eram especializados no roubo de equipamentos hospitalares utilizados na realização de exames como endoscopia, laparoscopia e doppler. Várias clínicas e hospitais públicos e privados sofreram com as ações da quadrilha.





Em Niterói, o Hospital Universitário Antônio Pedro e duas clínicas particulares, uma especializada em olhos e outra em exames cardiológicos, estão entre as furtadas. Todos os envolvidos responderão pelos crimes de furto qualificado, receptação e organização criminosa.