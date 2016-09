'Fat Family' é morto em operação da Core

26/09/2016 às 11:38h Enviado por: Thiago Soares

Traficante é morto no Salgueiro Foto: Divulgação

Uma operação da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) da Polícia Civil, na manhã de hoje, em Itaóca, no Complexo do Salgueiro, São Gonçalo, terminou com a morte de Nicolas Labre Pereira de Jesus, o Fat Family , de 28 anos. Além dele, outros dois homens que faziam sua 'segurança' também foram mortos. A ação, que começou por volta das 6h, contou com a presença de 30 policiais. Um helicóptero da Polícia Civil também foi usado para dar suporte na ação.





Na operação, foram apreendidos 3 fuzis, grande quantidade de drogas e material para endolação







Fat Family era um dos traficantes mais procurados do Rio. No dia 19 junho desde ano, ele foi resgatado do Hospital Municipal Souza Aguiar, no Rio, por 25 homens armados. Ele tinha sido baleado oito dias antes e estava internado sob custódia. Nicolas chefiava o tráfico de drogas no Morro Santo Amaro, no Catete, na Zona Sul do Rio.