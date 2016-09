Coordenador de campanha de Helil é morto na ‘Reta’

26/09/2016 às 11:25h Enviado por: Laryssa Moura

Houve grande movimentação de policiais, amigos e parentes do capitão Guimarães no Hospital Leal Júnior, onde a vítima chegou sem vida Foto: Divulgação

Por Dayse Alvarenga e Laryssa Moura

O coordenador da campanha do prefeito e candidato à reeleição de Itaboraí Helil Cardozo (PMDB), o PM reformado José Ricardo Guimarães Costa, conhecido como capitão Guimarães, de 49 anos, foi morto durante uma caminhada, no início da tarde de ontem, na comunidade Reta Velha, em Itaboraí.

Segundo assessores do prefeito, tudo transcorria bem, quando já no final do evento político, por volta das 12h, traficantes da localidade teriam descoberto a presença do PM entre as cerca de 500 pessoas, entre cabos eleitorais e candidatos a vereador que apoiam Helil. O capitão Guimarães foi localizado pelos marginais e atingido por tiros nas costas, ao tentar fugir do local na garupa de uma motocicleta.

Socorrido ao Hospital Municipal Desembargador Leal Júnior, em Itaboraí, a vítima já chegou sem vida à unidade. Familiares e amigos se reuniram em frente ao hospital mas, muito abalados, não quiseram se pronunciar sobre o crime. José Ricardo Guimarães já havia sido vereador da cidade, entre 2004 e 2008, e tentava voltar à Câmara no ano que vem pelo PTC até uma semana atrás, quando aceitou coordenar a campanha de Helil Cardoso.

Equipes do 7º e do 35º BPMs (São Gonçalo e Itaboraí, respectivamente) realizaram operação conjunta para tentar localizar os autores do crime mas até o fechamento desta edição ninguém foi preso.

Já o delegado da Divisão de Homicídios de Itaboraí, Niterói e São Gonçalo (DHINSG), Tiago Dorigo, que está à frente do caso, informou que testemunhas já começaram ser ouvidas para esclarecer a real motivação do crime e localizar seus autores.

Helil lamentou morte do ex-vereador

Através da sua assessoria de imprensa, o prefeito e candidato à reeleição, Helil Cardozo (PMDB), lamentou a morte do Capitão Guimarães e descartou que seria o alvo dos marginais. O prefeito chegou a gravar um vídeo se dizendo muito triste com o ocorrido e pedindo respeito à dor de familiares e amigos.





“Capitão Guimarães era um homem de bem. Um grande parceiro, que vinha fazendo um trabalho muito eficiente em nossa campanha. Quero prestar toda minha solidariedade aos amigos e à família, e espero que a polícia encontre o mais rapidamente possível os responsáveis pelo crime”, disse Helil em nota.