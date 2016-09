Casos de roubos disparam em agosto em S. Gonçalo

25/09/2016 às 11:55h Enviado por: Samuel Castro

Uma comerciante teve sua loja arrombada, na madrugada de ontem, no bairro de Santa Catarina Foto: Luiz Nicolella

Por Marcela Freitas

O aumento da violência vem preocupando os moradores de São Gonçalo, que convivem diariamente com o crescimento de crimes na cidade. Dados do instituto de Instituto de Segurança Pública do Rio de Janeiro, divulgados na última sexta-feira, referente ao mês de agosto, revelam crescimento de vários crimes, entre eles o roubos a pedestres, que aumentou 121% em relação ao mesmo período de 2015, quando foram contabilizados 462 contra 1.023 registros deste ano. Roubo a veículos também teve aumento considerável de quase 50%, passando de 246 em agosto do ano passado para 362 e roubo a estabelecimentos comerciais que, só no último mês, foram 73 registrados nas delegacias da região, ou seja, um crescimento de 23%, em relação ao mesmo período do ano anterior.



A última vítima dessa triste estatística foi a proprietária de uma loja de perfumes e suplementos alimentares, de 44 anos, em Santa Catarina. A comerciante teve seu estabelecimento arrombado, na madrugada de ontem, que fica nas dependências de uma academia na Humberto de Alencar Castello Branco.

Ela contou que, na manhã deste sábado, recebeu um telefonema do dono da academia, informando que sua loja havia sido furtada durante a madrugada.

“Tenho essa loja há pouco mais de dois anos e está é a primeira vez que isso acontece. Eles levaram muitos produtos da perfumaria. Estimo um prejuízo superior a R$ 3 mil. Não sei nem o que vou fazer agora. Tenho muitas notas para pagar desses perfumes e não tenho de onde tirar”, disse Fabiana, que é viúva do soldado Thiago Machado Costa morto aos 30 anos durante serviço, em abril deste ano, em Niterói.

A proprietária da loja contou ainda que a violência tem aumentado muito na região. “Trabalhamos com as portas fechadas para evitar assaltos. É comum receber pessoas na minha loja que foram vítimas de crimes aqui nesta rua. Sempre vêm pedir socorro, até que possam se acalmar e voltar para suas casas”, revelou. Uma cabeleireira, de 28 anos, é outra que também está engrossando as estatísticas. O salão de sua propriedade, localizado na mesma região, também foi arrombado.

“Levaram cerca de R$ 500 que tinha deixado no salão para pagar as funcionárias e um celular. Eles levaram a minha bolsa e a encontrei jogada na rua”, contou Giselle, que tem o salão há um ano.

Câmeras de segurança instaladas no espaço serão encaminhadas à policia para que os suspeitos possam ser identificados. A academia e a lanchonete localizada no local não sofreram prejuízos. O caso foi registrado na 73ª DP (Neves). Quem tiver alguma informação que ajude a polícia a localizar os suspeitos, pode ligar para 2253-1177. O anonimato é garantido. O comandante do 7º BPM (São Gonçalo), coronel Samir Vaz Lima, não foi localizado para comentar o assunto.