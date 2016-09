25/09/2016 às 11:40h Enviado por: Samuel Castro

Foto: Divulgação

Felippe da Silva Affonso, o Browser, de 23 anos, foi preso após ação do 12ºBPM (Niterói), na madrugada de ontem, na Comunidade do Serrão, Cubango, Niterói. Com ele, os agentes apreenderam aproximadamente 300 cápsulas de cocaína, um rádio transmissor e dois aparelhos de celular. Levado para a 77ªDP (Icaraí), o acusado foi autuado por tráfico.