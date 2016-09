25/09/2016 às 11:25h Enviado por: Marcela Freitas

Os PMs foram alertados por um outro passageiro do coletivo Foto: Divulgação

Dois homens foram presos na noite de sexta-feira, quando tentavam transportar drogas dentro de um ônibus da linha Rio Bonito x Niterói.

De acordo com os policiais do 35º BPM (Itaboraí), eles estavam em patrulhamento próximo à BR 101 (Niterói-Manilha), na altura do Km 29, em Calundu, quando foram abordados por um dos passageiros que acabará de descer do coletivo.

Segundo os policiais, o homem teria informado que suspeitara de outros dois que estavam no ônibus e aparentavam ter um grande volume na cintura. Os policiais seguiram, então, o coletivo e ao interceptá-lo, tiveram atenção voltada para os suspeitos de 23 e 24 anos.

Um deles, ao perceber que seria revistado, jogou no chão a sacola com material entorpecente. Com eles, a polícia apreendeu 46 pinos de cocaína e dois celulares.

O caso foi registrado na 71ª DP (Itaboraí), onde foram autuados por tráfico. (Marcela Freitas)