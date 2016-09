‘Chefões’ teriam sido mortos após ‘racha’ no tráfico da Reta

24/09/2016 às 12:05h Enviado por: Samuel Castro

Átila e Cara de Cavalo teriam sido executados a mando de Dodô Foto: Divulgação

Por Thuany Dossares

Um racha entre traficantes do Complexo da Reta, em Itaboraí, ligados à facção criminosa Comando Vermelho (CV), pode te provocado execução de duas lideranças da venda drogas no conjunto de favelas.



A polícia investiga a informação de que Wellington dos Santos Machado, o Átila da Reta Velha, e Franklin Michel da Costa Moura, o Cara de Cavalo, ambos de 35 anos, teriam sido condenados à morte após matarem um familiar de Lindomar de Oliveira Brant, o Dodô, de 41 anos - primeiro homem na hierarquia do tráfico na comunidade, que se encontra preso.

A ordem teria partido do próprio Dodô, que ainda teria mandado que seus soldados matassem também o segurança de Átila, identificado apenas como Cleir ou CL. Durante a manhã e a tarde de ontem, policiais do 35ºBPM (Itaboraí) fizeram buscas para tentar encontrar os corpos dos três criminosos, mas nada foi localizado. O comandante do batalhão de Itaboraí, tenente-coronel Ruy França, contou que, se forem confirmadas, as mortes estão diretamente relacionadas à disputa de poder entre os traficantes.

Tanto Átila quanto Cara de Cavalo estão na lista de foragidos do Portal do Procurados, que oferece recompensa de R$ 1 mil por informações que ajudem a polícia a capturá-los. Quem tiver informações sobre a ‘guerra’ do tráfico no Complexo da Reta, principal reduto do CV em Itaboraí, pode ligar para o Disque-Denúncia, através do telefone 2253-1177.