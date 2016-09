Tráfico cobra ‘pedágio’ de transporte alternativo em comunidades de SG

24/09/2016 às 11:55h Enviado por: Samuel Castro

Foto: Divulgação

Por Renata Sena

Mesmo preso no final de agosto, o traficante Rodrigo Jaccoud, o Robozinho, de 37 anos, continua controlando com mãos de ferro seus domínios e cobrando pedágios a mototaxistas que trabalham na região.

A informação foi confirmada, na tarde da última quinta-feira, quando agentes da Divisão de Homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo realizaram uma operação e interromperam uma reunião entre traficantes e mototaxistas, que estavam sendo extorquidos pela quadrilha. Mais de 30 mototaxistas foram encaminhados à especializada e prestaram depoimento sobre o caso.

Segundo as investigações, os que circulam pelas comunidades do Plano, Baixadinha e Barreira, em Monjolos, São Gonçalo, são obrigados a pagar uma taxa R$ 144 por semana para permanecerem no ponto, que fica localizado na entrada do bairro Vista Alegre.

Ainda de acordo com a polícia, o responsável pelas cobranças seriam Edilon Amâncio Corrêa, o Dilon, que está foragido, e um homem identificado somente apenas por Taíde. Outros integrantes da quadrilha, envolvidos no esquema, também estão sendo identificados.



Operação - Na tarde de quinta-feira, agentes da DH receberam denúncias sobre uma reunião, convocada pelos traficantes, com os mototaxistas. Dilon participaria virtualmente do encontro, que foi planejado para ameaçar, coagir e extorquir os mototaxistas.

A reunião acontecia na Rua Renê Pamplona, em Vista Alegre, e foi interrompido pela polícia. Mas os criminosos conseguiram fugir. Os 32 mototaxistas foram levados para a sede da especializada, onde prestaram depoimento e foram liberados.

‘Uber do tráfico’ - A Polícia também confirmou a existência do transporte de passageiros em carros particulares, controlados por Robozinho. Os motoristas dos carros particulares, que fazem o trajeto Alcântara-Largo da Ideia, são obrigados a pagar uma taxa de R$ 160 para o bando.