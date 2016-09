Baleado e preso após perseguição e troca de tiros em bairros de SG

24/09/2016 às 11:20h Enviado por: Samuel Castro

Na ação, PMs recuperaram um carro e apreenderam menor Foto: Sandro Nascimento

Uma perseguição de policiais do 12ºBPM (Niterói) a criminosos terminou com um homem baleado e um adolescente apreendido, no início da madrugada de ontem, no Arsenal, em São Gonçalo. Na ação, um carro roubado foi recuperado.

Militares contaram que realizavam patrulhamento de rotina quando foram informados que ocupantes de um veículo HB20 prata, placa LRC-8980, haviam acabado de roubar um Ford Ka branco e estavam fugindo em direção à Várzea das Moças. No mesmo bairro, os PMs localizaram os automóveis e foram acompanhando até o Rio do Ouro, onde tentaram abordar os criminosos, que não obedeceram à ordem de parada.

Houve troca de tiros e perseguição, que terminou na Estrada das Sete Cruzes, no Arsenal, após Matheus da Conceição Silva, mais conhecido como Orelha, de 19 anos, perder o controle do HB20, que havia sido roubado no último dia 11, na área da 76ªDP (Niterói). Encontrado baleado, ele foi socorrido para o Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), no Colubandê.



Além de Orelha, os PMs apreenderam um adolescente de 16 anos. Os ocupantes do veículo Ford Ka conseguiram escapar, mas os agentes já identificaram um dos criminosos. O caso foi registrado na central de flagrantes da 74ªDP (Alcântara) como receptação e resistência.