Homem é preso no Boaçu com simulacro e celulares

21/09/2016 às 12:37h Enviado por: Thiago Soares

Foto: Divulgação

Uma ação conjunta de agentes da 72ªDP (Mutuá) com policiais do Grupamento de Ações Táticas (GAT) do 7ºBPM (São Gonçalo), na tarde de ontem, terminou com um homem preso. A prisão ocorreu na casa do acusado, no bairro do Boaçu, em São Gonçalo. Com ele, diversos celulares foram recuperados.





A polícia chegou até o suspeito após investigações identificarem a residência do rapaz. André Luiz Duarte Sueth, o CACHORRO LOUCO, de 21 anos, foi capturado no imóvel, na Rua Professora Maria Nina. No momento da chegada dos agentes, o acusado ainda tentou tomar a arma de um policial, mas foi contido.





Segundo informações da polícia, André era chamado de Cachorro Louco em alusão aos variados crimes que ele cometeu.





Na casa, foram encontrados um simulacro de pistola, munições, 32 aparelhos de celular e ainda sete relógios de diferentes marcas.





Ele foi encaminhado para a 72ªDP, e autuado pelos crimes de tentativa de homicídio, porte de munição de uso restrito e receptação.