Entregador é executado com tiros de fuzil em S. Gonçalo

21/09/2016 às 11:55h Enviado por: Samuel Castro

Willian foi morto a poucos metros de casa, no Morro do Galão, onde morava há apenas 2 meses Foto: Sandro Nascimento

Por Thuany Dossares

O entregador de pizzas Willian Nascimento Prudêncio, de 22 anos, foi assassinado com diversos tiros de fuzil e pistola, na madrugada de ontem, no Porto Velho, em São Gonçalo. O corpo da vítima foi encontrado por volta das 6h, na Travessa Bragança, no alto do Morro do Galão.



Familiares de Willian contaram que ele morava próximo ao local do crime e não sabem dizer o que pode ter motivado a execução. Segundo eles, o jovem trabalhava entregando quentinhas e pizzas, nos turnos da manhã e da noite.

“Não sei o que pode ter acontecido. Ele era muito fechado e nunca chegou a falar que estava sendo ameaçado. Ouvi tiros durante a madrugada, mas achei que fosse na rua de trás. Quando uma vizinha me contou eu vim correndo na mesma hora. Ainda tinha a esperança de encontrá-lo vivo, nunca imaginei vê-lo morto”, desabafou a esposa do entregador, uma auxiliar de serviços gerais, de 35 anos, que preferiu não se identificar.

Policiais da Divisão de Homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo (DHNISG) foram até o local do crime para realizar perícia técnica e constataram que Willian foi morto com diversos tiros no tronco e na cabeça, por volta das 3h. Os agentes ainda arrecadaram estojos de fuzil calibre 5.56 e de pistolas calibre nove milímetros e 380. De acordo com o delegado Allan Duarte, responsável pelas investigações, a vítima havia se mudado da localidade conhecida como Campo da Brahma, no Porto Velho, há cerca de dois meses. “A vítima não tinha passagem e trabalharia como entregador de manhã e à tarde. No local foram encontrados estojos de calibres de armas diferentes, o que sugere que mais de uma pessoa participou do crime”, esclareceu Duarte. O corpo de Willian, que era casado e deixa um filho de três anos, foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Tribobó.