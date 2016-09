DH investiga sumiço de vigia em bairro de SG

21/09/2016 às 11:25h Enviado por: Samuel Castro

Dione desapareceu há 5 dias Foto: Divulgação

Familiares do vigia Dione dos Santos Carneiro, de 45 anos, estão desesperados com o seu desaparecimento. Ele foi chamado no portão de casa, em Santa Izabel, São Gonçalo, na madrugada do último dia 15, e desde então não foi mais visto.

Esposa da vítima, a professora Luciana da Costa Carneiro, 47, contou que o marido estava em casa, na Estrada Bonsucesso, com dois de seus cinco filhos, de 13 e 15 anos, quando uma pessoa o chamou no portão, por volta das 3h30.

“Ele estava dormindo quando alguém o chamou, como se estivesse suplicando por ajuda. Somos moradores antigos do bairro e temos o costume de sermos solidários com a vizinhança. Levamos as pessoas ao hospital quando precisam. Acredito que meu marido foi atender por achar que se tratava de alguém precisando de socorro”, contou a professora.

O vigia trabalhava há seis anos num prédio em Icaraí, Zona Sul de Niterói, e vivia para a família. Sentindo-se desamparada, Luciana diz não saber o que pode ter acontecido o marido. “Não consigo entender o que houve. Até o momento ninguém ligou para informar o que pode ter acontecido, nem pediram resgate, nada disso. Somos de família humilde, não temos dinheiro. Nunca tivemos desavenças com ninguém. Dione é um ótimo marido, um excelente pai, uma pessoa incrível, sempre disposto a ajudar quem precisa. Tinha rotina de casa para o trabalho. Eu e meus filhos estamos desesperados”, desabafou.

O caso está sendo investigado por agentes do Setor de Descoberta de Paradeiros, da Divisão de Homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo (DHNISG).

Quem tiver informações que ajudem na localização de Dione, pode entrar em contato com a família, através do telefone 99447-4833 (Luciana), ou com o Disque-Denúncia, pelo número 2253-1177.