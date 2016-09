Comerciante pode ter sido morto pelo tráfico

21/09/2016 às 11:00h Enviado por: Samuel Castro

Cerca de 100 pessoas se despediram de Carmelindo ontem Foto: Julio Diniz

Um desentendimento com traficantes por conta de um terreno pode ter motivado a morte do comerciante Carmelindo Rodrigues Gomes, 65, executado a tiros, na porta de casa, no Jardim Catarina, segunda-feira à tarde.



De acordo com investigações da Divisão de Homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo, Carmelindo discutiu com bandidos, que queriam impedi-lo de construir num terreno de sua propriedade. O local seria usado pelos criminosos como ponto de vendas de drogas. Proprietário de duas lojas de material de construção, o comerciante estava chegando de bicicleta em casa, na Rua Madri, quando foi alvo de diversos disparos. Ele chegou a ser socorrido e encaminhado ao Hospital Alberto Torres (Heat), no Colubandê, mas não resistiu.

O corpo de Carmelindo foi sepultado ontem, às 17h, no Memorial Parque Nycteroy, em Vista Alegre. Cerca de 100 pessoas se despediram do comerciante, que era católico fervoroso e costumava doar materiais de sua loja para obras em igrejas e capelas. Casado, ele deixa quatro filhos.