Mortos durante tentativa de assalto a comércio em Niterói

20/09/2016 às 11:45h Enviado por: Samuel Castro

Segundo a Divisão de Homicídios, jovens assaltavam uma loja de conserto de celulares quando ‘justiceiros’ passaram pelo local atirando Foto: Julio Diniz

Por Renata Sena

Dois jovens não identificados foram mortos a tiros quando tentavam assaltar um loja de conserto de celulares, no Fonseca, Zona Norte de Niterói, na tarde de ontem.

De acordo com as investigações, os suspeitos estavam numa motocicleta Honda Fan verde. Um deles entrou no estabelecimento comercial, localizado entre a Travessa Paulo Medeiros e a Rua Santo Cristo, e anunciou o assalto, enquanto o outro aguardava do lado de fora da loja com o veículo ligado. Segundo testemunhas, o bandido ameaçou funcionários e clientes de morte, recolheu seus pertences e os obrigou a ficar no fundo da loja. Entretanto, uma das vítimas conseguiu sair do estabelecimento e começou a gritar que estava ocorrendo um assalto no local. Ocupantes de um carro escuro, que passavam pela rua, desceram do veículo e atiraram no bandido que estava dentro da loja. Ele chegou a ser socorrido por bombeiros e encaminhado para o Hospital Estadual Azevedo Lima (Heal), no Fonseca, mas não resistiu.

Em seguida, os ‘justiceiros’ efetuaram outros cinco disparos no suspeito que estava na moto. Ele ainda conseguiu pilotar o veículo por uns 100 metros, bateu num carro que estava estacionado e morreu.

Agentes da Divisão de Homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo periciaram o local do tiroteio e apreenderam um revólver calibre 32 usado pelos suspeitos. Os policiais ouviram testemunhas, que identificaram a dupla como responsável por uma série de assaltos a comércios na região.