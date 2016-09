Confronto e prisões em ações da PM no Morro da Chumbada

20/09/2016 às 11:45h Enviado por: Samuel Castro

Magrinho, 2G e Digato foram flagrados com arma e drogas após troca de tiros na comunidade Foto: Divulgação

Quatro homens acabaram presos durante diferentes ações de policiais do 7ºBPM (São Gonçalo) no Morro da Chumbada, no Mutondo, em São Gonçalo, entre a tarde e a noite de domingo.



Militares do Grupamento de Ações Táticas contaram que foram até a comunidade para verificar uma denúncia que informava a localização de um ponto de venda de drogas.

Ao chegarem à Rua Álvaro Esteves, os PMs foram recebidos a tiros pelos traficantes. Após o confronto, eles capturaram Edson Ferreira Souza Almeida, mais conhecido como 2G, 21, Luan Carlos Frias Gonçalves, o Magrinho, 25, e Lucas André Damasceno Borges, o Digato, de 18 anos.

Com o trio, os agentes apreenderam um revólver calibre 38, 99 pedras de crack, 37 cápsulas de cocaína, 22 frascos de cheirinho da loló, além de rádio comunicador e R$40 em espécie.

Durante a noite, os policiais realizavam patrulhamento de rotina pela Chumbada e mais uma vez foram recebidos a tiros pelos criminosos.

Depois do confronto, os militares prenderam Alexandre Elias da Silva, de 26 anos, escondido numa casa abandonada, também na Rua Álvaro Esteves. Segundo os PMs, ele estava com uma sacola que continha 462 pedras de crack.

Os casos foram registrados na central de flagrantes da 73ªDP (Neves).