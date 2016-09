Preso em flagrante ao assaltar comércio em SG

19/09/2016 às 07:00h Enviado por: Rene Santos

Lucas vai responder por roubo e dano ao patrimônio Foto: Luiz Nicolela

Um jovem foi preso, na manhã de ontem, acusado de assaltar um comércio, na Avenida Doutor Nilo Peçanha, no Bairro Antonina, em São Gonçalo. De acordo com policiais da Supervisão de Oficiais do 7ºBPM (São Gonçalo), Lucas Matheus Cardoso Rosa Frazão, de 22 anos, foi capturado quando ameaçava o proprietário do estabelecimento, utilizando um facão.



Os PMs realizavam patrulhamento na localidade quando moradores informaram que uma serralheria estaria sendo assaltada. Ao chegarem no estabelecimento, os PMs flagraram o acusado ameaçando o dono do comércio. Ele foi preso em flagrante com um martelo e R$ 20 roubados da serralheria. O acusado ainda quebrou ar condicionado e outros objetos para tentar escapar do local.

O caso foi registrado na 73ªDP (Neves), onde Lucas acabou autuado por roubo e dano ao patrimônio.