Preso com revólver após troca de tiros na Trindade

18/09/2016 às 07:20h Enviado por: Rene Santos

Segundo a polícia, João Victor foi flagrado com armas e drogas Foto: Divulgação

Um jovem identificado como João Victor Miranda Barreto, de 20 anos, foi preso com arma e drogas por policiais do 7ºBPM (São Gonçalo), na manhã de ontem, no bairro Trindade, em São Gonçalo.



Militares contaram que foram até a Favela Três Campos para verificar uma denúncia que informava a localização de oito homens armados, na Avenida São Paulo.

Ao chegarem no endereço, os PMs foram recebidos a tiros pelos criminosos. Após o confronto, os agentes capturaram João Victor com um revólver calibre 38, 120 cápsulas de cocaína, 51 pedras de crack e rádio comunicador.

O suspeito foi encaminhado para a central de flagrantes da 73ªDP (Neves).