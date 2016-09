PM prende quatro no Porto da Pedra

18/09/2016 às 07:10h Enviado por: Rene Santos

Um homem foi preso e três menores apreendidos, na noite de sexta-feira, por policiais do 7ºBPM (São Gonçalo), no Boa Vista, em São Gonçalo.

Militares do Grupamento de Ações Táticas (Gat) realizavam patrulhamento de rotina pelo bairro Porta da Pedra quando receberam informações de que quatro ocupantes de um veículo Fiat Idea branco, placa KRO-2700, estariam roubando na região. Ao verem a aproximação da viatura, na altura da Praça do Cristo, os suspeitos tentaram fugir. Houve perseguição, que terminou na Rua Francisco Cardoso, já no Boa Vista, onde os suspeitos perderam o controle do carro, que constava como roubado na área da 73ªDP (Neves).



Os rapazes ainda tentaram correr. Um deles, que estava com uma réplica de pistola, acabou sendo atingido no pé por estilhaços de tiro. Todos acabaram presos em flagrante.

Um jovem, de 21 anos, e três adolescentes, de 16, foram encaminhados para a delegacia de Neves, onde o caso foi registrado como receptação.