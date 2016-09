Jovem é assassinado e tem corpo enterrado em terreno de Itaboraí

18/09/2016 às 07:05h Enviado por: Rene Santos

Desaparecido há dois dias, Cléber foi encontrado morto a tiros e uma cova rasa no bairro Sossego Foto: Luiz Nicollela

O corpo de um jovem foi encontrado num terreno baldio, localizado na Avenida Vereador Hermínio Moreira, no bairro Sossego, em Itaboraí, no início da tarde de ontem. Cléber Fonseca Almeida, de 25 anos, estava desaparecido desde a madrugada da última sexta-feira, quando foi visto bebendo num bar, na mesma localidade. De acordo com familiares, o jovem saiu de casa na noite de quinta-feira e não retornou. Ele estaria num bar, no bairro Outeiro das Pedras, quando houve um tiroteio, por volta de 1h de sexta-feira. O corpo foi encontrado enrolado numa lona, amarrado com cordas e enterrado em um terreno baldio. De acordo com a perícia técnica da Polícia Civil, Cléber foi atingido por, no mínimo, cinco tiros no tórax. “A gente recebeu informações de que havia um corpo dentro de uma lixeira aqui na localidade. Começamos a procurar e acabamos encontrando. Só conseguimos ver a calça que ele estava usando no dia que foi visto pela última vez”, contou um parente da vítima, que preferiu não se identificar. Agentes da Divisão de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNISG) investigam o caso. “Nossa linha de investigação é de execução e ocultação de cadáver. O jovem tinha passagens, uma delas por homicídio, e pode ter sido por vingança”, esclareceu o delegado Wilson Palermo.