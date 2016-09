Executado durante o trabalho no ‘lava-jato’ em São Gonçalo

17/09/2016 às 12:16h Enviado por: Samuel Castro

Matheus lavava um carro quando ocupantes de um Fiat Uno passaram atirando em sua direção Foto: Divulgação

Um jovem identificado como Matheus da Silva de Souza, de 22 anos, foi executado a tiros enquanto trabalhava em seu ‘lava-jato’, na Travessa Gonçalves Alho, no Pita, em São Gonçalo. Logo após o crime, ocorrido ontem à tarde, PMs encontraram o carro usado pelos assassinos, num dos acessos ao Morro do Mineiro, no Complexo da Coruja.



De acordo com testemunhas, o jovem estava lavando um carro, quando dois ocupantes de um Uno preto chegaram no local atirando. Atingido no rosto, o rapaz não resistiu e morreu na hora. Moradores contaram que Matheus já havia morado no Morro da Coruja, em Neves, onde o tráfico é controlado pelo Comando Vermelho (CV). Atualmente, ele estava residindo no Engenho Pequeno, área dominada por bandidos rivais.

“Ele sempre foi muito trabalhador. Não tinha intimidade com ele, mas nunca o vi fazendo nada errado. Mas os traficantes não respeitam ninguém. O que estão falando é que os caras da Coruja cometeram o crime só porque ele estaria morando do lado rival”, comentou um homem, que preferiu não se identificar.

O pai de Matheus esteve no local do crime, mas não soube explicar o que poderia ter motivado a execução. “A ordem natural da vida seria ele me enterrar, não o contrário”, desabafou, emocionado.

Policiais da Divisão de Homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo investigam o caso. O corpo de Matheus, que deixou um casal de filhos, foi encaminhado ao Instituto Méico Legal (IML) de Tribobó, em São Gonçalo.

Carro recuperado - Roubado na noite de quinta-feira, em Santa Catarina, o carro foi abandonado pelos assassinos logo após o crime. Policiais do 7ºBPM (São Gonçalo), que estavam baseados na Covanca, foram informados sobre o homicídio e iniciaram a perseguição ao veículo. O carro foi deixado pelos bandidos na Travessa Barcelos, num dos acessos ao Morro do Mineiro, quando fugiam da perseguição dos policiais.