‘Guerra’ do tráfico deixa moradores em pânico

17/09/2016 às 11:20h Enviado por: Samuel Castro

Levi é o líder da invasão Foto: Divulgação

Por Thuany Dossares

Moradores dos morros da Alma e 590, na Amendoeira, em São Gonçalo, estão assustados com os constantes confrontos entre traficantes do Comando Vermelho (CV) e do Terceiro Comando Puro (TCP). De acordo com a polícia, os bandos rivais têm travado uma guerra para ter o controle dos pontos de vendas de drogas da comunidade.

Desde a noite da última terça-feira, os criminosos têm se enfrentado e trocado tiros por horas, deixando moradores em pânico. Segundo a polícia, o traficante Amâncio Levi Clemente Moura, o Levi do Bumba, de 41 anos, ligado ao CV, estaria liderando a invasão, mas vem enfrentando a resistência dos rivais. Os criminosos, inclusive, estariam impondo toque de recolher para os moradores.

“Temos recebido denúncia dos moradores sobre esses confrontos e estamos fazendo operações constantes na localidade a fim de resolver o problema. Inclusive, já mapeamos a área, identificamos os criminosos responsáveis”, declarou o comandante do 7ºBPM, coronel coronel Samir Vaz.

O Portal dos Procurados (2253-1177) oferece recompensa de R$ 1 mil para quem tiver informações que auxiliem na prisão de Levi.