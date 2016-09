Preso acusado de estuprar adolescente em S. Gonçalo

16/09/2016 às 11:45h Enviado por: Samuel Castro

Em depoimento, Fábio confessou ter violentado o menino e disse que resolveu se entregar à polícia por medo dos traficantes Foto: Sandro Nascimento

Por Thuany Dossares

Um homem identificado como Fábio Soares, de 25 anos, foi preso, na madrugada de ontem, acusado de violentar sexualmente um adolescente, de 13 anos, no Morro do Castro, em Tenente Jardim, São Gonçalo. O caso aconteceu no início da tarde de quarta-feira, na Travessa Antônio Matias.



De acordo com a polícia, Fábio era amigo da família do rapaz e costumava frequentar sua casa. No entanto, por volta das 19h de quarta-feira, a mãe da vítima, uma técnica em enfermagem, de 33 anos, flagrou o acusado fazendo sexo oral em seu filho.

Em depoimento, ela contou que havia pedido o celular de Fábio emprestado para fazer uma consulta na internet. O acusado entrou na casa para jogar vídeo game com o adolescente, enquanto aguardava ela usar o aparelho. Ao perceber a demora de Fábio, a técnica em enfermagem foi ver o que acontecia e flagrou o crime.

Ao ver a cena, ela entrou em estado de choque e passou mal, precisando ser socorrida para o Hospital Estadual Azevedo Lima (Heal), no Fonseca. No início da madrugada, todos foram até a 73ªDP (Neves) para registrar o caso.

Na delegacia, Fábio confessou o crime e disse que foi a primeira vez que abusou do menino. O acusado, que irá responder pelo crime de estupro de vulnerável, disse que se entregou à polícia por temer represálias de traficantes do Morro do Castro.

De acordo com as investigações, Fábio era sempre muito solícito com o adolescente, inclusive teria chegado a presenteá-lo com uma TV antiga e um vídeo game. Ainda segundo os agentes, familiares do menino nunca viram a amizade com maus olhos, já que Fábio era da igreja e sempre foi muito educado.