Investigações da morte de coronel levam polícia à quadrilha de roubos de carros

16/09/2016 às 11:20h Enviado por: Samuel Castro

Veículo usado no assassinato de Linhares foi encontrado no Morro do Castro, em Tenente Jardim Foto: Divulgação

Por Renata Sena

Investigações sobre o assassinato do subcomandante do 4º Comando de Policiamento de Área (CPA), coronel PM Ivanir Linhares Fernandes Filho, de 49 anos, podem ajudar a polícia a desarticular uma das maiores quadrilhas de roubo, clonagem e venda de peças de veículos atuante em São Gonçalo, Niterói e Maricá.



Na tarde de ontem, agentes da Divisão de Homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo (DHNISG) localizaram e recuperaram dois veículos roubados pela quadrilha, que pode ser a mesma que participou da morte do subcomandante.

Além dos carros, roubados em São Gonçalo e recuperados em Maricá, a polícia localizou uma casa com diversas placas clonadas, peças de veículos, munições e coldre de armas. No entanto, ninguém foi encontrado no local.

Uma Frontier, roubada na última quarta-feira na Covanca, em São Gonçalo, foi um dos carros recuperados, na Praça de Maricá. O veículo já estava com uma placa clonada de um Jeep Renegade. “A gente já tem a comprovação de que o carro usado na morte do coronel foi um Renegade, com placa clonada assim como esse carro recuperado. Estamos apurando e percebendo que há participação de uma quadrilha que está roubando carros, agora queremos descobrir se há um elo entre os crimes. Acreditamos que o coronel foi vítima de latrocínio e a intenção era roubar o carro que ele estava usando”, explicou o delegado Fábio Barucke, diretor da especializada.

Recordando - O coronel Linhares foi executado a tiros, no Centro de Maricá, no primeiro dia de setembro. Na ação dos criminosos, que atacaram a viatura que o oficial estava, o sargento Luiz Cláudio Carvalho da Silva, 44, também acabou baleado.

O crime ocorreu por volta das 10h, na Rua Domício Gama. De acordo as investigações, os militares haviam acabado de sair de um cartório e se preparavam para ir para a sede do 4ºCPA, em Niterói. Assim que entraram na viatura descaracterizada, um veículo Gol prata, eles foram surpreendidos pelos assassinos, que estavam no Jepp Renegade. O carro era ocupado por quatro homens. Três deles desceram armados e atiraram.

Linhares foi atingido por sete disparos e Carvalho por três. Os PMs foram socorridos pelo helicóptero dos Bombeiros para o Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), no Colubandê, mas o oficial não resistiu aos ferimentos.