Polícia captura ‘Pó Ké Bom’ em favela de Maricá

16/09/2016 às 11:00h Enviado por: Samuel Castro

Imagens de ‘Pokémons’ foram estampadas nas drogas Foto: Divulgação

Viciados de Maricá caçavam “Pó ké bom” na Comunidade Nova Esperança, em Inoã, mas policiais do 12ºBPM (Niterói) foram mais rápidos e conseguiram ‘capturar’ grande quantidade de cocaína, que tinha o trocadilho e a imagem do personagem estampados nas embalagens.

Policiais do Patrulhamento Tático Móvel (Patamo) da Engenhoca localizaram o material durante patrulhamento de rotina. Um homem, cuja identidade não foi divulgada, acabou preso durante a ação.



Já em Niterói, um adolescente, de 17 anos, foi apreendido com drogas, também ontem à tarde, durante operação de policiais do 12º BPM (Niterói) na Favela do Caniçal, no Cafubá, Região Oceânica de Niterói.

De acordo com militares do Grupamento de Ações Táticas (Gat), a operação foi desencadeada para reprimir a ação dos traficantes do local.

Durante a ação, os policiais tiveram a atenção despertada para o adolescente, que foi surpreendido com 200 pedras de crack e 420 cápsulas de cocaína.

O caso foi registrado na Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA), em Niterói.