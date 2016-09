Polícia interrompe ‘passeio’ de Uber de ‘chefão do pó’ e quatro comparsas

15/09/2016 às 11:55h Enviado por: Samuel Castro

Rato (centro) é acusado de liderar tráfico no Morro do Estado Foto: Sandro Nascimento

Apontado pela polícia como o líder do tráfico de drogas do Morro do Estado, no Centro de Niterói, Gabriel da Silva Barbosa, mais conhecido como Rato, de 22 anos, foi preso, na noite de terça-feira, durante uma ação conjunta de policiais da 76ªDP (Centro) e militares do 12ºBPM (Niterói). Ele foi capturado junto com mais quatro comparsas, no interior de um carro da Uber, em um dos acessos da Ponte Rio-Niterói.



Os agentes informaram que os criminosos, que são ligados à facção Terceiro Comando Puro (TCP), estariam saindo da comunidade de Niterói em direção à Vila Aliança, em Bangu, Zona Oeste do Rio, para negociar uma dívida de R$ 10 mil, com um bandido identificado apenas como Mano Morador.

De acordo com as investigações, o tráfico da comunidade carioca fornecia drogas para o Morro do Estado, que não estaria repassando o dinheiro da venda dos entorpecentes. Rato, Paulo Vinícius Silvério Pereira, o Fortinho, 28, Wander Daniel dos Santos, o Obama, 25, Alexandre Alves de Jesus Moura, o Xã, 22, e Alex Sandro Domingos dos Santos, o Madalena, 36, teriam acionado o aplicativo Uber para fazer seu transporte até a Vila Aliança. No entanto, o grupo, que ocupava um veículo Honda Civic preto, foi interceptado por policiais civis e militares na Rua Jansen de Melo, acesso à Ponte. No momento da prisão, não houve apreensão de nenhum material ilícito e todos foram autuados pelo crime de associação ao tráfico.

Ainda de acordo com as investigações, Marcio Conceição da Silva, mais conhecido como Munrá, de 34 anos, que está preso, teria dado ordens da cadeia para que Rato, que possuía mandados de prisão em aberto por roubo e tráfico de drogas, assumisse o controle da venda de drogas no Morro do Estado.

Fortinho e Xã também possuíam mandados de prisão. Eles são acusados de roubar a casa de um morador da comunidade, no final do mês passado. Todos os acusados foram encaminhados para a 76ªDP.