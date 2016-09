Homem retirado de valão era procurado por roubo

15/09/2016 às 11:40h Enviado por: Samuel Castro

Policiais identificaram Sebastião, que usava o nome do irmão Foto: Alex Ramos

Resgatado pelo Corpo de Bombeiros dentro de um valão no bairro Jardim Alcântara, São Gonçalo, na tarde de terça-feira, Sebastião da Silva Gonçalves, de 39 anos, tentou se passar por uma vítima de assalto, usando o nome do próprio irmão. O artifício, no entanto, era para tentar esconder os dois mandados de prisão, justamente pelo crime de roubo, que havia contra ele.



Após descobrirem a farsa, agentes da 74ªDP (Alcântara) foram até o Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), ontem, e cumpriram a determinação judicial. O acusado vai permanecer preso sob custódia até se recuperar dos ferimentos.

Sebastião foi encontrado por populares dentro de uma galeria de esgoto, na Rua Arthur Silva. Ao ser socorrido por bombeiros, ele alegou que havia sido jogado no valão por assaltantes. Com ferimentos num dos braços e nas pernas, ele foi levado para o Heat.