Familiares e amigos se despedem de comerciante

15/09/2016 às 11:00h Enviado por: Samuel Castro

Cerca de 300 pessoas deram último adeus a Jair, ontem Foto: Julio Diniz

Por Renata Sena

Cerca de 300 pessoas, entre amigos e familiares, estiveram ontem à tarde no Cemitério Parque da Paz, no Pacheco, em São Gonçalo para prestar as últimas homenagens ao representante comercial Célio Carvalho Martins, de 50 anos. Morador do Jardim Catarina, ele foi morto durante uma tentativa de assalto, na Avenida Brasil, na altura de Barros Filho, Zona Norte do Rio, na tarde da última terça-feira.

O caixão que Célio foi sepultado foi coberto com a bandeira do Vasco da Gama, clube pelo qual era apaixonado. Segundo amigos, o representante comercial respirava futebol. Por mais de 35 anos, ele dedicou ao Grupo Vermelho e Branco, que reúne mais de 40 peladeiros nas manhãs de domingo. “Nos conhecíamos desde a infância e convivíamos no Vermelho e Branco, onde ele foi eleito nosso cozinheiro. Célio era um ser humano extraordinário. Bom pai, bom avó e bom amigo. Quem o conhecia se apaixonava na hora. Foi uma perda imensurável”, desabafou Elias Pinheiro, de 49 anos, presidente do Grupo.

Formado em Direito pela Universo, Célio era considerado um profissional atuante na instituição de ensino. “Viemos representando a instituição para homenageá-lo”, destacou um dos diretores do curso.

Em 2008, Célio foi candidato a vereador em São Gonçalo, mas não se elegeu. Políticos da região, como os deputados Nivaldo Mulim e Altineu Côrtes, também compareceram ao sepultamento.