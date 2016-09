Morador do J. Catarina é morto em assalto no Rio

14/09/2016 às 11:00h Enviado por: Samuel Castro

Célio passava por retorno quando foi atingido por dois tiros Foto: Extra/ Urbano Erbiste

Morador do Jardim Catarina, em São Gonçalo, o comerciante Célio Carvalho Martins, de 50 anos, foi encontrado morto dentro do próprio carro, na Avenida Brasil, altura de Barros Filho, Zona Norte do Rio, ontem à tarde.

De acordo com a polícia, Célio havia acabado de almoçar num restaurante da região quando teria sofrido uma tentativa de assalto, próximo ao retorno da via, num dos acessos ao Morro do Chaves. Ele acabou atingido por dois tiros, um deles na cabeça.

PMs acionaram agentes da Divisão de Homicídios da Capital. Os policiais informaram que instauraram um procedimento para apurar o crime. A principal suspeita é de que o comerciante foi vítima de uma tentativa de assalto.

Muito popular no Jardim Catarina, onde nasceu e foi criado, Célio era casado e deixa dois filhos. Em 2008, ele foi candidato a vereador em São Gonçalo pelo Partido da República (PR), mas não se elegeu. Em novembro de 2015, ele foi um dos personagens da série ‘ Os Peladeiros’, publicada pelo OSG. Ele era integrante do Grupo Vermelho e Branco, que joga futebol nas manhãs de domingo no Campo do Guaxa. Por conta de suas habilidades na cozinha, o comerciante acabou sendo eleito pelos 30 peladeiros como o responsável por preparar os aperitivos nas resenhas pós-jogo.