Dupla é presa após assalto em SG

14/09/2016 às 11:50h Enviado por: Samuel Castro

jovens foram reconhecidos pelas vítimas na 73ªDP (Neves) Foto: Luiz Nicolella

Acusados de praticar assaltos no Zé Garoto, em São Gonçalo, um adolescente, de 17 anos, foi apreendido, e Rafael Antunes Lima, de 24 anos, foi preso, na tarde de ontem. Com eles, PMs encontraram um revólver. Um terceiro suspeito conseguiu fugir.



“Eles colocaram a arma no meu vidro e pediram o carro. Eu dei, mas em seguida corri para o lado oposto. Logo em seguida, o carro parou por causa do alarme”, contou uma das vítimas do trio, um soldador, de 55 anos.

Na fuga, os bandidos invadiram uma empresa, na Rua Vereador Clemente Souza e Silva, e obrigaram um funcionário a ajudá-los a escapar. No entanto, PMs foram acionados e conseguiram surpreender os dois jovens, que foram levados para a 73ªDP (Neves).