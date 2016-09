Coronel acusado de estuprar criança tem a prisão preventiva decretada

13/09/2016 às 12:20h Enviado por: Samuel Castro

Coronel Chavarry foi preso em flagrante e tentou subornar PMs Foto: Divulgação

Foi convertido em preventiva o auto de prisão em flagrante contra o coronel reformado da PM Pedro Chavarry Duarte, de 63 anos, acusado de estuprar uma menina de apenas dois anos. O pedido, feito pela Polícia Civil, foi acatado pela juíza Cristina de Araújo Goes Lajchter, do plantão judiciário do Tribunal de Justiça do Rio.



O oficial foi preso em flagrante na noite do último sábado, ao ser flagrado com uma menina seminua em seu veículo, num estacionamento de uma lanchonete em Ramos, Zona Norte do Rio. Ele compareceu algemado, ontem, à audiência de custódia no Tribunal de Justiça.

A delegada Cristiana Bento, titular da Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima (Dcav), falou ontem sobre a prisão de Thuanne Pimenta, suspeita de entregar a criança ao oficial. Ela afirmou que achou suspeito o número de fotos de crianças e bebês no celular da acusada.

A delegada informou também que o coronel já havia sido investigado, em 1990, por tráfico de pessoas. Além disso, ela afirmou ter ouvido em depoimentos que o oficial era visto frequentemente acompanhado de crianças entre dois e três anos.

O oficial está preso no Batalhão Especial Prisional, no Fonseca, em Niterói. Em nota, a PM informou que além de responder perante a justiça comum, o oficial também será submetido a um processo administrativo disciplinar que julgará sua expulsão.