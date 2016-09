Menor é apreendido na Comunidade da Cabrita

12/09/2016 às 11:05h Enviado por: Rennan Rebello

Rapaz estava com maconha, cocaína e rádio de comunicação Foto: Sandro Nascimento

Policiais do 7º BPM (São Gonçalo) apreenderam, na manhã de ontem, um menor de 17 anos, após denúncia de tráfico, na Comunidade da Cabrita, em Rio do Ouro, São Gonçalo.



Segundo os policiais, eles receberam a informação de que traficantes estariam dormindo em uma casa na Rua Francisco Xavier. Quando chegaram ao endereço, encontraram o menor no quintal do imóvel. Com ele, foram apreendidas 150 trouxinhas de maconha, 20 sacolés de cocaína e dois rádios transmissores. No quintal ainda foi recuperado um veículo Honda Civic, que constava como roubado. Levado para a 74ª DP (Alcântara), o menor foi autuado por fato análogo a roubo e tráfico. (Marcela Freitas)