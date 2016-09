‘E todo menino é um rei’ já tem samba para o Carnaval de 2017

12/09/2016 às 11:25h Enviado por: Rennan Rebello

Raíssa marcou presença Foto: Divulgação

A escola de samba Unidos do Viradouro escolheu, na madrugada de ontem, em sua quadra no Barreto, Niterói, o samba que vai embalar a agremiação na avenida em 2017. Sob o enredo “E todo menino é um rei”, o vencedor da disputa foi Felipe Filósofo com seus parceiros Renan Gêmeo, Manolo, Fabio Borges e Claudio Mattos.





A apresentação do grupo campeão embalou os componentes da escola e todo restante da quadra, que cantou a letra do início ao fim. Quem também aproveitou a festa foi a rainha de bateria Raíssa Machado, que mostrou simpatia e samba no pé na frente da bateria Furacão vermelho e branco. Com a vitória, Felipe Filósofo se tornou bi-campeão e três vezes campeão na história da escola, já que ele assinou também o samba vencedor em 2012. (Thiago Soares)