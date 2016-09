Jovem é morto em frente de casa

12/09/2016 às 11:10h Enviado por: Rennan Rebello

Matheus estava no portão com o amigo Luiz Eduardo quando os homens passaram atirando Foto: Sandro Nascimento

Por Marcela Freitas





O que era para ser uma festa inesquecível acabou marcado por uma tragédia, que deixou um morto e um ferido, na noite de sábado, na Rua Juiz de Fora, em Trindade, São Gonçalo. Matheus Henrique Fernandes, de 19 anos, foi assassinado em frente a sua casa quando participava do chá de panela de sua irmã, que havia se casado pela manhã.



Segundo testemunhas, a festa estava começando quando Matheus e três amigos deixaram a comemoração para sentar-se em frente à casa, ao lado de um bar. Por volta das 21h, um carro preto com, pelo menos, dois ocupantes passou atirando. Cerca de 13 disparos foram feitos em direção ao jovem. Os criminosos fugiram logo após o crime.

Um amigo de Matheus, identificado como Luiz Eduardo da Silva, também de 19 anos, foi atingido no pescoço no momento em que tentava fugir do ataque. Os dois foram socorridos. Matheus foi levado ao Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Já Luiz Eduardo buscou ajuda no Pronto Socorro de São Gonçalo, passou por cirurgia e seu estado é estável. Matheus foi enterrado, na tarde de ontem, no Cemitério São Miguel.

Muita abalados, parentes de Matheus, conhecido entre os amigos como Matheus Piloto, disseram não entender a motivação do crime. “Estávamos na festa da minha filha quando ele saiu para se sentar na frente de casa. Quando ouvi os disparos, achei que fossem fogos. A rua estava cheia e com muitas crianças. Não entendo porque fizeram essa covardia com ele. Até agora não acredito que mataram meu filho”, disse a mãe. Ao tomar conhecimento do crime, a irmã de Matheus, que fazia o chá de panela, desmaiou. “Não consigo acreditar que tiraram a vida do meu filho. Ele era o meu xodó. Um garoto bom e muito carinhoso com a família. Não tínhamos conhecimento de qualquer inimizade do Matheus. Estamos sem rumo”, emocionou-se o pai.

Nas redes sociais, amigos lamentaram o ocorrido e deixaram mensagens. Policiais da Divisão de Homicídios de Itaboraí, Niterói e São Gonçalo (DHNISG) estiveram no local do crime e já solicitaram imagens de câmeras de segurança instaladas nos imóveis próximos ao local que poderão ajudar a elucidar o crime.